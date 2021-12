"La stretta sui rifornimenti e le nuove crescenti tensioni geopolitiche, anche tra Russia e Germania, impongono scelte rapide. Come emerso negli incontri che ho condotto, tra cui quello con Antonio Tajani e Confindustria Toscana Nord di ieri, le aziende manifatturiere di alcuni dei tanti distretti produttivi italiani, nel caso Prato, Lucca e Pistoia, rischiano di chiudere. Nel breve periodo dobbiamo fornire compensazioni e sgravi alle imprese, che fino ad oggi ne hanno visti ben pochi e parallelamente accelerare sulle estrazioni di gas italiano, che dobbiamo fornire a prezzi normali per sopperire alla carenza e, come ha ricordato Tajani citando l'esempio di Pratica di Mare, contribuire alla distensione con la Russia. Dopo, superato lo shock, dobbiamo essere capaci di ripensarci perché dalla politica energetica passano le sorti di tutto lo sviluppo: includere tutte le fonti di energia a bassa CO2 ma anche sfruttare l'energia prodotta dai rifiuti, i cui impianti di trattamento devono essere sbloccati con il Pnrr". Lo dichiara Erica Mazzetti Deputata di Forza Italia.