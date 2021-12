"La politica energetica italiana deve svoltare perché il rischio di un blocco produttivo dovuto all’insostenibilità dei costi è sempre meno lontano. Nelle settimane precedenti non sono mancati appelli da parte delle categorie economiche, da parte mia avevo messo in guardia dai rischi di nuovi aumenti al costo del gas per le imprese che hanno riaperto sì ma ora rischiano di doversi fermare di nuovo per non rimetterci. Per far fronte alla carenza di gas e ai prezzi alle stelle, siamo stati costretti a riaccendere due centrali a carbone, la fonte più inquinante ma molto produttiva. Questa decisione arriva perché non siamo riusciti a renderci più autonomi sfruttando tutte le fonti di energia a basse emissioni di CO2, dal solare al nucleare.

Nel frattempo, le tensioni geopolitiche in Ucraina aumentano e la Francia ha fermato alcune sue centrali, condizionandoci e non poco, visto che il nostro Paese è stato fiero oppositore del nucleare ma ne importa l’energia prodotta. Il Ministro della Transizione al Financial Times ha rinnovato l’impegno per il nucleare di nuova generazione ma ha anche sottolineato che si deve fare di più sulle fonti rinnovabili, la cui crescita, dopo anni effervescenti, si è fermata. Su nucleare e rinnovabili dobbiamo fare di più e presto, cercando di attutire il colpo degli aumenti del gas con maggiori estrazioni nell’Adriatico, che ha costi irrisori rispetto a quello importato. A questa svolta deve accompagnarsi anche una riflessione a livello europeo sul mercato dell’energia e del gas in particolare che condividerò con Antonio Tajani, con il quale ho in programma già domani mattina una riunione con Confindustria Toscana Nord”.

Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia in una nota.