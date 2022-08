“Berlusconi ha parlato a Il Foglio da grande leader europeo, perché quella europea è, a tutti gli effetti, politica interna. Lo abbiamo visto anche sul PNRR, per il quale Forza Italia e il PPE si sono battuti ottenendo un piano di respiro epocale per l’Italia”. Lo dichiara Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che aggiunge: “Perciò, ogni voto a FI è un voto a garanzia della vocazione democratica, europeista e atlantista del Centrodestra ma anche un voto per rafforzare un’Europa politica, fondata sul modello liberale e ben salda nelle sue radici giudaico-cristiane, i valori della nostra famiglia del PPE”.

“In questi giorni – continua – prosegue la campagna di falsificazione delle sinistre populiste che ci accusano di ‘vicinanza alla Russia’. Forza Italia ha presentato un programma energetico concreto per l’autonomia del Paese, così da mettere al riparo cittadini e imprese da ricatti e speculazioni. Per sostituire l’energia elettrica generata dal gas russo puntiamo su fonti autoprodotte: tutte le rinnovabili e il nucleare ma anche termovalorizzatori e rigassificatori. Anche ciò rientra nel nostro impegno a proseguire nel percorso tracciato dal governo Draghi che ha iniziato nel momento più difficile un percorso di autonomia. La sinistra predica bene ma poi sotto sotto non ha idee né coraggio in campo energetico. Gli elettori moderati sapranno chi fa il bene dell’Italia e chi no”, conclude.