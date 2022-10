“Molte aziende stanno attuando forme di vero e proprio welfare a favore dei propri dipendenti e contro i rincari”. Così la deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti, che evidenzia l’iniziativa di un’azienda tessile pratese: “Voglio elogiare la scelta di Beste – già protagonista della rigenerazione dello spazio Beste Hub – di dare ai propri dipendenti soldi in più per tre mesi contro i rincari: un intervento cospicuo e solidale, che aiuterà i dipendenti nei mesi più duri”. “È l’ennesima dimostrazione – sottolinea Mazzetti – di quanto sia sbagliato pensare in termini conflittuali il rapporto tra lavoratori e imprenditori: solo insieme si può superare questa crisi”. “Per questo, dobbiamo destinare alle imprese tutti i fondi necessari e fornirgli tutti gli strumenti di cui hanno bisogno ora e in futuro, sostenendo queste forme di welfare aziendale. Questo è welfare che funziona e che incide, qui bisogna destinare i soldi. Sosterrò e supporterò lodevoli iniziative come questa”, conclude Mazzetti.