“Un primo passo concreto e deciso per arginare la spirale di prezzi”. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e candidata per il Centrodestra all’uninominale di Prato, Pistoia e Mugello, che aggiunge: “L’accordo tra i ministri finanziari del G7 per un tetto al prezzo del petrolio russo è una misura estremamente utile”. “Inoltre – aggiunge Mazzetti – il tetto al prezzo è una delle misure più efficaci per contrastare l’infrazione”. “Si faccia lo stesso – insiste Mazzetti – anche per il gas, quanto prima”