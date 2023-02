“La sicurezza energetica si fa anche e soprattutto con le infrastrutture, come il rigassificatore di Piombino, che permettono di diversificare. Sono, per questo, ben lieta di constatare i progressi nell’avanzamento dei lavori del cantiere per il rigassificatore di Piombino, tassello della strategia italiana ed europea”. A dirlo Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, componente VIII ambiente, commentando un aggiornamento del CEO di Snam Stefano Venier. “In questi mesi – incalza Mazzetti – è prevalsa una narrazione quasi esclusivamente negativa sul rigassificatore: è bene, invece, far sapere che esso è una fonte di sviluppo per tutto il territorio e che contribuirà a oltre il 6% del fabbisogno nazionale ed è un bene che la Toscana, storicamente retriva e ostile a fare le opere, abbia iniziato a cambiare, in questo, a differenza del recente passato non opponendosi in modo ideologico”. “Il mondo è cambiato da un anno: dall’abbondanza di ieri siamo passati alla scarsità di oggi, ne abbiamo piena consapevolezza; come Italia e come Europa, passo dopo passo, stiamo costruendo – rimarca – una strategia concreta per gestire la nuova fase e un cambio di approccio sulle fonti e sulle infrastrutture, con il principio della neutralità tecnologica, era, oltreché atteso, necessario. Adesso, con il nostro Ministro Pichetto Fratin, stiamo assistendo ad un cambio culturale, nel segno della scienza e tecnologia, che da troppi anni mancava nel nostro Paese”, conclude Mazzetti.