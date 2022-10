“La sicurezza degli approvvigionamenti è a rischio come dimostra quanto successo al Nord Stream e una potenza industriale e manifatturiera come la nostra non può permetterselo”. Lo afferma la deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti, che aggiunge: “È lecito aspettarsi che questi problemi peggiorino e con l’inverno peggiorino anche le nostre condizioni. Ho condiviso molte scelte del governo Draghi, dalla diversificazione degli approvvigionamenti agli stoccaggi ma adesso è il momento di svoltare”.

“Come Italia, infatti, siamo in una situazione eccezionale, dovuta in parte alle contingenze e in parte alle scelte fintamente ambientaliste. Per questo la mia proposta all’attuale governo è stata quella di un commissario straordinario con il compito preciso di costruire un nuovo mix energetico ampio e da aggiornare regolarmente; noto che inizia ad esserci un consenso trasversale e auspico che il governo di Centrodestra sappia raccogliere questa proposta e concretizzarla”, prosegue.