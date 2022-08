“Il caro-bollette è il più importante problema da affrontare nell’immediato. Tuttavia, lungimiranza e coerenza imporrebbero un approccio di tipo non emergenziale ma strutturale, ovvero ponendo in essere a misure utili e sostenibili tanto nel presente, quanto nel futuro. Sarebbe insensato, infatti, guardare esclusivamente all’oggi senza volgere lo sguardo a cosa potrebbe accadere domani. Perché le conseguenze di scelte affrettate potrebbero rivelarsi gravi e deleterie. La campagna elettorale è uno straordinario momento di confronto ma non bisogna mai dimenticare che la politica deve governare il presente, avendo una visione chiara del futuro”. Lo scrive in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.