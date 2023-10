“Non ci stancheremo di dirlo, il nucleare non è la soluzione e la strada da percorrere per costruire il presente e il futuro energetico del nostro Paese. La transizione a cui bisogna puntare passa attraverso le energie rinnovabili. Se solo ci fosse la volontà di scommettere su queste piuttosto che su strutture che al momento non esistono, come il nucleare pulito a cui allude il governo Meloni, non saremmo in una situazione di stallo e di ritardi sul fronte degli obiettivi da conseguire su questo fronte. A beneficiarne sarebbero anche i cittadini e le generazioni future, a cui di certo sembra non pensare una maggioranza alle prese con slogan mirati solo a nascondere la propria indifferenza su questi temi.

A sottolineare la necessità di puntare sulle rinnovabili anche il direttore dell’Irena, Francesco La Camera, che oggi in un’intervista su Repubblica sottolinea l’importanza di queste fonti energetiche per salvare il clima. L’ennesimo monito che mette in luce la necessità di non perdere più tempo e agire. I ritardi non sono più accettabili”. Lo affermano in una nota congiunta i parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato, Ilaria Fontana, Patty L’Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi, Antonio Trevisi.