"Orban, ogni volta che può, fa gli interessi della Russia. Chiediamo a Ungheria e Polonia di non continuare su questa strada per non mettere l'economia europea in ginocchio". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, conversando con i giornalisti a margine di un evento elettorale a Bergamo, sull'ipotesi di un tetto europeo ai prezzi del gas.