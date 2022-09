“Sin dal primo decreto contro il caro energia dell’ottobre 2021 la Lega, con i suoi emendamenti, ha chiesto al Governo di inserire misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del teleriscaldamento ed in particolare l’estensione dell’aliquota IVA al 5% per gli utenti finali, come avviene per i consumi di gas metano. Non è accettabile che chi ha fatto una scelta consapevole verso le fonti di energia rinnovabile si veda ora soffocato dall’aumento delle spese energetiche con bollette più che raddoppiate; senza parlare delle difficoltà degli operatori del comparto che si trovano ad agire in un contesto di mercato fortemente penalizzante. Dunque, a fronte di un costo minimo per le casse dello Stato, la Lega ha ripresentato anche nel decreto “Aiuti-bis” l’emendamento per chiedere l'applicazione dell'IVA al 5% per il teleriscaldamento. Se anche questa volta il Governo Draghi non avrà la forza di venire incontro alle difficoltà di clienti e operatori, ci penserà il prossimo governo di centrodestra”.



Lo affermano il senatore Paolo Arrigoni della Lega, responsabile dipartimento Energia per il partito e primo firmatario dell’emendamento, e il Viceministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli.