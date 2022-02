“Condividiamo il piano anti crisi del Governo sull’energia. Gli aumenti insostenibili delle bollette hanno fatto emergere tutte le scelte sbagliate messe in campo in questi anni, dall’aver ridotto di 6 volte l’estrazione del gas italiano, a non aver diversificato i fornitori, al non aver incentivato adeguatamente un mix energetico che ha di fatto bloccato lo sviluppo delle energie rinnovabili. Quanto annunciato da Draghi per far fronte a questa emergenza aggravata dalla crisi Ucraina avrà il sostegno di Forza Italia. Il Ministro Cingolani avrà il nostro appoggio e siamo disposti ad un confronto costante e diretto per accelerare su alcune scelte che vanno prese subito”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.