“In Sicilia e Sardegna la situazione è allo stremo. Autotrasportatori e agricoltori sono in ginocchio per il caro energia e il governo deve ascoltare il loro grido di dolore. Il taglio delle accise di 25 centesimi è un primo passo in avanti ma bisogna sicuramente fare di più. Per il Movimento 5 Stelle serve uno scostamento di bilancio così da sostenere tutti i settori penalizzati dal costo esorbitante dell’energia. In particolare, siamo vicini agli autotrasportatori siciliani e sardi che da giorni protestano anche per gli aumenti legati ai costi dei ricambi, dei pneumatici e delle materie prime necessarie alle riparazioni che sono saliti alle stelle. Da Cagliari a Porto Torres, da Olbia a Modica, nel siracusano e nel ragusano: le iniziative si moltiplicano e molti punti vendita stanno lamentando la carenza degli approvvigionamenti. Dal governo ci aspettiamo molto di più, soprattutto nel lungo periodo. Dobbiamo aiutare gli autotrasportatori per permettere loro di lavorare dignitosamente senza subire il peso enorme degli aumenti, e permettere alle linee produttive di evitare stop devastanti che andrebbero ad aggiungersi ai danni causati della pandemia. Nella Commissione Agricoltura del Parlamento europeo stiamo lavorando per l’utilizzo della riserva di crisi della PAC e per un ulteriore cofinanziamento di Misure di emergenza extra da 1 miliardo per far fronte proprio a tutti i rincari. Questa è la strada giusta se vogliamo che non siano i cittadini a pagare le conseguenze della folle guerra di Putin”, così Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.