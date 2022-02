“Il ‘caro bollette’ avrà delle ripercussioni serie su molte aziende e numerose famiglie, soprattutto le meno attrezzate per fare fronte alle emergenze. E sono tante. Stanziare delle risorse per affrontare, innanzitutto, l’emergenza nel breve periodo è pertanto fondamentale. Le conferme che giungono da Palazzo Chigi sul varo imminente di un pacchetto di misure per alleviare le sofferenze causate dall’aumento dei costi delle bollette di luce e gas è un segnale che accogliamo con favore. La strada intrapresa è quella giusta. Tuttavia, bisogna essere più lungimiranti. Ovvero, proiettare lo sguardo anche al futuro prossimo, con l’aumento delle estrazioni di gas nel nostro territorio, senza se e senza ma, e al tempo stesso però, come diceva nel 2005 il professor Antonio Marzano, ministro delle attività produttive, del governo Berlusconi: ‘contro caro-prezzi dell’energia, si deve tornare a pensare al nucleare puntando a diversificare le fonti, non è che possa essere una soluzione per domani mattina, ma pensiamo anche ai nipoti...’. Per pensare alle future generazioni, dobbiamo oggi gettare le basi per gli investimenti sulle energie pulite e rinnovabili al fine di rendere il nostro Paese autonomo dal punto di vista energetico. E se da un lato è bene riconsiderare ogni ipotesi di energia nucleare di nuova generazione, dall’altro bisogna disboscare la giungla burocratica che opprime le rinnovabili, lanciando l’ambizioso progetto di ‘un pannello fotovoltaico in ogni tetto d’Italia’, anche nei centri storici e nei campi non utilizzati. Meno vincoli, meno burocrazia, più investimenti, più incentivi, con gli opportuni controlli. È questa la chiave di volta per vincere la sfida dell’autonomia energetica”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro.