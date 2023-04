"Lo stop al fotovoltaico del presidente della Regione Sicilia Renato Schifani è sintomo di pressappochismo e di mancanza di visione a lungo termine. Escluderlo a priori in un momento in cui in Europa si parla di transizione energetica e di obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 significa, per la Sicilia, perdere un importante treno, che consentirebbe di raggiungere risultati virtuosi nella realizzazione di energia rinnovabile. Quella sul fotovoltaico rappresenta una vera e propria scommessa e un investimento per il futuro della nostra Isola, non da ultimo dal punto di vista occupazionale. Chiaramente è necessario, in questo percorso, tenere presente il contesto in cui questi impianti sarebbero costruiti, in modo tale che l’impatto sulle attività agricole del territorio non sia negativo, bensì sinergico. Noi siamo convinti che il settore agricolo e quello energetico possano coesistere e addirittura beneficiare l’uno dell’altro, integrandosi a vicenda”, così in una nota Maria Angela Danzì, europarlamentare del MoVimento 5 Stelle.

“Tra l’altro, la volontà del Presidente della Regione si scontra con il Regolamento UE 2022/2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Non posso dunque che sostenere i colleghi dell’Assemblea regionale siciliana, Luigi Sunseri e Cristina Ciminnisi, primi firmatari di un ddl sul fotovoltaico e uno sull'eolico, i quali hanno chiesto a Schifani di riferire in commissione sullo stop annunciato al fotovoltaico. Il Movimento 5 Stelle è nato ed è sempre rimasto fedele al suo spirito profondamente ecologista: sosteniamo la transizione verso fonti di energia rinnovabili e non smetteremo proprio adesso che, più che mai, è necessario investire nelle risorse che la natura ci offre. Chiediamo un confronto chiaro e trasparente su questa, di Schifani, che è una scelta incomprensibile e dannosa”, conclude Danzì.