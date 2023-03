"Sono convinta che dobbiamo mettere in campo ogni possibilità per favorire l'attività di tutte le aziende che operano nel settore dell'energia, ben sapendo che disporre di energia pulita, sicura e a basso costo è una delle condizioni essenziali per il futuro del Paese. E in questa direzione mi sto impegnando con forza e determinazione". Lo ha dichiarato la ministra delle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati intervenendo al seminario organizzato dallo Studio legale Ashurst.

"Nonostante i ripetuti tentativi di razionalizzazione - ha proseguito - i procedimenti amministrativi riguardanti le imprese continuano ad essere intollerabilmente lenti. Una sorta di barbarie burocratica che è il principale ostacolo agli investimenti nell'economia nazionale ed all'afflusso di quelli esteri. Quindi, un danno gravissimo allo sviluppo del Paese. Ed allora l'imperativo categorico è semplificare, semplificare, semplificare. Un'azione non solo necessaria, ma soprattutto urgente. Troppi progetti sono rimasti fermi a lungo - ha aggiunto - ostacolando la possibilità per l'Italia di conquistare la propria indipendenza energetica e di modernizzare il proprio sistema economico. E allora ho intrapreso l'unica strada possibile, quella di proporre un progetto di riduzione dei diversi adempimenti istruttori, ivi inclusa la procedura di via, riunendoli in una domanda unica e in un unico titolo autorizzativo che consenta l'immediata realizzazione dell'impianto".