“Sul fondo per il reddito energetico Fraccaro parla senza sapere e attacca inutilmente il Ministro Giorgetti, accusandolo senza motivo di bloccare una misura che non è di competenza del Mise ma del Mite. Una magra figura per Fraccaro, che forse ha fatto confusione tra le consonanti dei Ministeri ma che certamente avrebbe fatto bene ad informarsi meglio. Un pressapochismo tipico di certi grillini, abituati a polemizzare sul nulla ma poco inclini a studiare seriamente i provvedimenti. Piuttosto che fare polemica contro la Lega, certi grillini dovrebbero farsi l’esame di coscienza sul costo che oggi pagano gli italiani a causa dei loro ossessivi no ideologici a sviluppo e innovazione. La Lega per prima ha lanciato l’allarme sul caro-energia e si batte al governo nell’interesse di famiglie e imprese italiane. Il lavoro nostro e del Ministro Giorgetti per risolvere questa situazione non si ferma, con buona pace di chi preferisce le polemiche”.



Così in una nota il senatore Stefano Candiani della Lega.