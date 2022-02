"C'è una crisi dell'energia gravissima determinata anche da questioni geopolitiche. C'è un'inflazione difficile da decifrare per cause e durata, i cui effetti, però, potrebbero sconvolgere tutti gli equilibri economici e finanziari fin qui raggiunti". Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, in un'intervista al Il Messaggero. "Stiamo entrando in una terra incognita, rispetto alla quale è necessario avere un governo credibile, forte e politicamente adeguato alle nuove sfide", ha aggiunto.