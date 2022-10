"Cingolani viene a raccontare che il problema di oggi non sono le quantità di gas bensì i prezzi: esattamente quello che noi diciamo da mesi, addirittura confermando quello che abbiamo sempre sostenuto, cioè che l'Italia esporta a gas verso Austria e

Germania. Tutte le polemiche della campagna elettorale sono state artatamente volute per distogliere l'attenzione dei cittadini dal reale problema che era quello del prezzo del gas su cui il ministro Cingolani non è intervenuto. La soluzione c'era e continua a esserci: l'hanno attuata Spagna e Portogallo ponendo un tetto nazionale al pezzo del gas". "Cosa peggiore - dice ancora - non è intervenuto costruendo una norma specifica, rigorosa e ben fatta per restituire gli extraprofitti pari a 50 miliardi di euro alle famiglie e alle imprese. I comizi o le conferenze che il ministro Cingolani tiene in televisione sono il simbolo del fallimento di una politica che esalta coloro che definisce 'tecnici' ma che, in realtà, si rivelano come grandi fallimenti. Il ministro Cingolari, invece di andare in televisione ad annunciare lo sblocco di impianti di energia rinnovabile o l'avvio di una grande strategia energetica per rendere l'Italia autonoma, rimane silente, anzi è l'irresponsabile colpevole di questo sabotaggio inaccettabile delle rinnovabili nel nostro Paese".