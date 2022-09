"La cosa fondamentale è intervenire subito. Se si può fare evitando uno scostamento di Bilancio naturalmente è meglio". Lo dice il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista a Il Giornale. "Esistono altre strade possibili - spiega - per esempio un fondo per il finanziamento ultra agevolato e garantito dallo Stato alle aziende distributrici di energia che si impegnino a limitare gli aumenti. Però, lo ripeto, i tempi sono l'essenziale. Ogni bolletta che arriva ad una famiglia o a un'impresa può scatenare un autentico dramma. La chiusura di un'azienda, la perdita di posti di lavoro, famiglie che non sanno più se pagare la bolletta o fare la spesa. Si rischia una nuova recessione, accompagnata in questo caso dall'inflazione. La tempesta perfetta da fermare subito".

