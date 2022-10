“Non c’è nulla da festeggiare. Al di là della retorica con cui si accompagnano certi momenti istituzionali, sul caro energia e pacchetto di gas dal Consiglio europeo arriva l’ennesimo rinvio. Martedì 18 ottobre, in una conferenza stampa a Strasburgo, Ursula Von der Leyen aveva presentato le proposte della Commissione da sottoporre al tavolo del Consiglio europeo. Tre giorni dopo il Consiglio europeo chiede alla Commissione europea di presentare delle nuove proposte. Scherzando, potremmo dire che sembra il gioco dell’oca, peccato però che a pagarne le conseguenze sono le famiglie e le imprese europee che pagano l’energia sette volte di più dei loro competitori americani. Pur essendo un timido compromesso, il pacchetto di misure proposto dalla Commissione andava nella giusta direzione. Spiace che, per l’egoismo di soliti pochi Paesi europei, si sia arrivati a un nulla di fatto sull’Energy Recovery Fund, una proposta del Movimento 5 Stelle fatta propria anche dal premier spagnolo Pedro Sanchez ieri in Consiglio. Qualcuno sta sottovalutando le conseguenze del caro bollette, è arrivato il momento di decidere. L’Unione europea non può permettersi un fallimento”, così Tiziana Beghin, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.