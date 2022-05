“Per mesi ci hanno detto che non si poteva fare, adesso la bozza delle conclusioni del Consiglio europeo raccomandano l’introduzione del tetto al prezzo di gas ed elettricità, così come da mesi propone il Movimento 5 Stelle. Per l’Unione europea è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti e di contrastare la speculazione sul mercato dell’energia e difendere famiglie e imprese in ginocchio per il caro bollette. La Commissione europea adesso faccia presto: ci aspettiamo che la sua proposta segua l’esempio virtuoso di Spagna e Portogallo che hanno introdotto un tetto di 40 euro a megawattora e abbassato del 40% il costo delle bollette. Basta regali a Putin, tagliamo gli extraprofitti delle compagnie energetiche e salviamo il potere di acquisto dei cittadini”, così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.