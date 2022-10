"Il nuovo Parlamento e Giorgia Meloni, in qualità di leader del partito più votato, intervengano con prontezza perché il freddo in arrivo spingerà al limite la tenuta del Paese, vittima dei ritardi accumulati in fatto di strategia energetica. Accanto a provvedimenti immediati per sostenere famiglie e imprese, è assolutamente necessario guardare a un medio-lungo periodo con la nomina di un commissario per lo sblocco di 150 WG di rinnovabili, attualmente ostaggio di procedure burocratiche". Lo dichiara in una nota Francesco Alemanni, membro della Direzione Nazionale e tesoriere di Europa Verde.