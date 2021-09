“Le Regioni, senza distinzioni politiche, sono favorevoli ad un largo utilizzo del green pass, perché ci siamo resi conto, visto che sono state le Regioni a combattere in prima linea, che senza questo strumento e senza una vaccinazione che sia la più larga possibile, gli ospedali andranno di nuovo in tilt”. Così a Start, su Sky TG24, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Noi, grazie ai numeri della vaccinazione in Puglia, - ha aggiunto Emiliano -, abbiamo avuto un’ondata turistica straordinaria, ma le ospedalizzazioni sono molto moderate: evidentemente il vaccino funziona, e il green pass è uno stimolo a vaccinarsi oltre che una buona regola di relazione tra le persone. Rimane il fatto che c’è un gruppo di neo-fascisti, più Fratelli d’Italia, il che è sconvolgente, che gioca su questo dissenso in chiave solo politica: escludo che la Meloni non abbia compreso l’importanza del green pass, ma evidentemente pensano di speculare dal punto di vista politico, il che, in questo momento, non rende questa forza politica così capace di partecipare al momento drammatico del Paese”.

Quando comincerà la campagna per la terza dose del vaccino? “La Puglia è pronta, nel senso che noi abbiamo già messo a punto il piano per cominciare la terza vaccinazione. Ovviamente, siccome siamo disciplinati e lavoriamo di concerto tra le Regioni, attendiamo che l’ordine arrivi dal Ministero della Salute: faremo tutto quanto in modo ordinato e strutturato, anche perché il dato sanitario indica che dopo qualche mese, come per il vaccino sull’influenza ordinaria, il vaccino anti-covid perde di intensità, non ha la stessa capacità di copertura e quindi va rinnovato, visto che l’epidemia è in corso”.

“La Puglia è pronta per la terza vaccinazione- ha proseguito - e credo che lo siano quasi tutte le Regioni. Cominceremo, immagino, dai fragili, dal personale sanitario, dalle forze di polizia, dalla scuola: in Puglia, per esempio, abbiamo vaccinato moltissimo il personale scolastico, raggiungendo forse la copertura più alta, o una delle più alte d’Italia, ma molte di queste vaccinazioni le abbiamo fatte a marzo, quindi probabilmente bisognerà riprenderle. Penso che entro la fine di settembre si ricomincerà”.

“La struttura sanitaria pugliese, come tutte quelle che non sono la Lombardia, l’Emilia e il Veneto, ha un dimensionamento molto inferiore, purtroppo, per spesa storica: è andata sempre così, noi abbiamo la metà degli ospedali dell’Emilia Romagna a parità di abitanti, 45mila dipendenti e 400 milioni circa dal budget dal fondo sanitario nazionale in meno, quindi giochiamo sette contro undici in sanità. Questa è la questione meridionale”.

“Però, ciononostante, grazie al sacrificio di tanti operatori, e devo dire anche alla propensione dei pugliesi a vaccinarsi, abbiamo una copertura altissima, omogenea, soprattutto nei soggetti più esposti. Poi, riguardo al mondo della scuola, abbiamo messo a punto un modello Puglia che crea tra Asl e uffici scolastici una buona combinazione, raggiungendo un livello di vaccinazione altissimo, del 95,34%, del personale docente e non. E i ragazzi nella fascia d’età tra i 12 e i 19 anni sono vaccinati al 61,8% mentre in Italia sono al 54%, dunque abbiamo addirittura un più sette rispetto alla media nazionale che per una Regione del sud, con una struttura sanitaria che purtroppo, per scelta politica, è meno strutturata di quelle del nord, è un record”.

Dal punto di vista turistico la Puglia, in alcuni casi, è andata in sovraesposizione con “qualche presenza in più. Devo dire che il punto di maggiore crisi sono stati i pronto soccorso degli ospedali, perché avere una popolazione, credo in qualche momento, superiore a quella media dell’anno di quasi un milione di persone ci ha mandato un po' in tilt: abbiamo avuto 30mila accessi in più nel periodo di agosto nei pronto soccorso e abbiamo dovuto fare un’ordinanza nella quale ho schierato nei pronto soccorso i medici di famiglia e persino i medici non specializzati, ovviamente con l’assistenza dei medici specializzati. Siamo andati un po' in difficoltà”.

“Devo dire - ha sottolineato - che la struttura turistica ha retto, perché la tradizionale capacità dei pugliesi di accogliere, non solo turisti ma anche chi ha bisogno di noi, è stata capace anche di gestire questo sovra flusso”.

In Italia, e soprattutto al sud, si ha una tradizione abbastanza negativa di uso delle risorse europee. Le regioni meridionali saranno in grado di spendere come si deve questi soldi? “La Puglia è la migliore Regione italiana nella spesa dei fondi europei, e in questo siamo un po' un’eccezione rispetto alle altre Regioni del sud. Però siamo in grado, secondo me, con gli altri presidenti di Regione del Mezzogiorno e con l’aiuto del Governo, di fare un buon lavoro. Naturalmente le Regioni devono avere la capacità di costruire, come ha fatto la Puglia, degli uffici che gestiscano la spesa in maniera veloce, e bisogna anche che i decreti che il Governo ha approvato sulle semplificazioni delle procedure mettano il Sud in condizione di effettuare questa spesa”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Per essere più chiari- ha proseguito Emiliano - in passato, molto spesso, c’erano delle norme così complesse per le strutture comunali del sud, che sono la metà di quelle del nord, da metterle in forte difficoltà nella spesa, e poi ovviamente il giochetto era quello di riprendere questi soldi, metterli al centro e spenderli in maniera diversa rispetto agli indirizzi delle amministrazioni meridionali. Ora bisogna evitare questo e fare in modo che la programmazione di questa spesa sia corretta e perequativa, cioè questa spesa deve essere effettuata per superare questo divario. Dove sta scritto che la Puglia deve gestire la pandemia con una struttura sanitaria di buon livello, perché siamo tra le prime dieci Regioni dal punto di vista sanitario, ma con tanti soldi in meno? Parliamo di 400 milioni di budget in meno per fare le stesse cose, ed è una somma enorme”.