"Purtroppo - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - l'emergenza siccità pare non avere fine anche in Toscana e quindi, a nostro avviso, bisogna mettere in atto ogni possibile accorgimento per non sprecare l'acqua. Una nostra Pdl - prosegue il Consigliere - accentra, dunque, la sua attenzione sulle classiche piscine che, in condizioni di normalità, devono, almeno una volta l'anno, essere svuotate. Ebbene - precisa l'esponente leghista - in casi eccezionali, dove venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale, chiediamo, quindi, che tale operazione possa essere posticipata al termine della fase critica. Lo scopo - sottolinea la rappresentante della Lega - è quello, appunto, di ridurre al minimo il consumo idrico. Riteniamo -conclude Elena Meini - che possa rivelarsi una proposta di buonsenso e ci auguriamo che la nostra iniziativa possa, dunque, essere positivamente accolta".