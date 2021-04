"Bisogna fare massima attenzione. Ripiombare in una situazione da lockdown nel periodo estivo sarebbe devastante".

Lo afferma il consulente del ministro dell'Istruzione, Agostino Miozzo, oggi in un'intervista al Corriere della Sera.

"L’importante è che sia una riapertura graduale, prudente e controllata che, rispondendo alle pressanti domande di interi settori della nostra economia devastati dalla pandemia, non sprechi gli sforzi fatti in tanti mesi con pochi giorni di un’ubriacatura di libertà - spiega Miozzo. Oggi più che mai servono molta prudenza e un grande equilibrio, soprattutto politico, nell’orientare decisioni che dovranno confrontarsi con le aspettative di milioni di persone. Le aperture della scuola, della ristorazione o del mondo dello spettacolo contribuiranno certamente a un rialzo della curva. Il piano B deve pertanto essere sempre presente, e tutti sappiamo che sarebbe devastante dover ripiombare in una situazione di lockdown nel periodo estivo - aggiunge -. Aprire o chiudere la ristorazione alla sera non è un dettaglio - prosegue -, modifica radicalmente il livello di rischio di aggregazioni. La scienza ci spiega cosa può succedere con l’aumento delle aggregazioni. La politica deve decidere se correre il rischio ed eventualmente quali mezzi mettere in atto per ridurre questo rischio anche nei confronti di chi, nel tentativo di recuperare il tempo e le risorse perdute, mette in atto soluzioni di accoglienza decisamente pericolose". E sulla sua posizione di consulente del ministro Bianchi, dice: "Dimissioni? Ne parlerò con il ministro".