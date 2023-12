Enrico Letta alla vigilia delle elezioni Politiche di un anno mezzo fa lo chiamò “campo largo”. Sappiamo come finì il tentativo di costruire un’alleanza politica in grado di competere con il centrodestra. Fu una sconfitta politica ed elettorale che portò alla dimissioni di Letta dalla segretaria del Partito democratico. Elly Schlein, alla guida dei democratici da poco meno di un anno, ha cambiato il lessico e quel campo largo è diventato il “campo dell’alternativa”. Cambiano le parole, ma la sostanza rimane la stessa: costruire una larga alleanza delle opposizioni in vista delle Amministrative della prossima primavera, quando si voterà in cinque Regioni ed in quattromila Comuni. Un appuntamento elettorale importante.

Per costruire questa alternativa, la segretaria del Pd ha cancellato le primarie del suo partito per la scelta dei candidati, scatenando la reazione della minoranza e di quei moderati che considerano l’accordo con i Cinque stelle un suicidio politico, e che rimproverano alla leader del Nazareno di violare lo stesso statuto del partito.

Ora la rottura è dietro l'angolo. In Sardegna Pd e M5s hanno raggiunto un accordo sul nome di Alessandra Todde, vicepresidente del Movimento, scatenando la reazione di Renato Soru, ex presidente della Regione e tra i fondatori dello stesso Partito democratico. In Toscana, a Livorno, il Pd ricandiderà l’attuale sindaco, Luca Salvetti, che ha avuto il merito di riportare la città toscana nelle mani del Pd, battendo il suo predecessore pentastellato, ma la sua candidatura non piace a Giuseppe Conte, che lavora ad un accordo con Verdi e sinistra. Con queste premesse il rischio per il Pd dell’ennesimo flop elettorale, dopo quelli alle Politiche e alle Amministrative della scorsa primavera, appare molto concreto. Darebbe un cattivo viatico per le europee del prossimo giugno, vero banco di prova della salute del Partito democratico.