"Il Vaticano porta avanti da sempre un’ingerenza sulla politica italiana. Sul DDL Zan ci fu la lettera dei vescovi, sul fine vita il Papa parlò il giorno in cui si votava la pregiudiziale, sulla GPA il Papa ha parlato di nuovo più recentemente, e poi hanno la pretesa di esercitare un’influenza sulle leggi del nostro Stato, e questo per me è inaccettabile. Non perché non rispetti la figura morale e religiosa del Papa, ma perché è inaccettabile l’ingerenza". Lo dice Elio Vito, ex parlamentare che ha lasciato in polemica Forza Italia, al sito gay.it.



"La responsabilità è dei politici, dei partiti, che per ragioni di subalternità accettano questa ingerenza del Vaticano. Il concordato è di quasi 100 anni fa ed è uno strumento inattuale, superato, che consente al Vaticano questa ingerenza. Andrebbe abolito, i rapporti con la Chiesa andrebbero articolati attraverso delle intese come avviene con tutte le altre religioni”, sostiene l'ex ministro.