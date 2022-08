“Con le candidature di Pippo Civati e Giobbe Covatta, oltre a quelle di Aboubakar Soumahoro, Ilaria Cucchi e tanti altri, diamo voce agli invisibili e vogliamo dare una risposta a quella crisi climatica che tutti gli altri partiti non affrontano”. Così il co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli, annuncia le candidature per l’Alleanza Verdi Sinistra. Civati correrà per la Montecitorio a Bologna mentre Covatta sarà candidato in Piemonte.