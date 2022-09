"Fratelli d'Italia dall'inizio di questa legislatura, quando eravamo soltanto opposizione, ha presentato alla Camera, a firma di Giorgia Meloni, e al Senato, a mia prima firma, il disegno di legge per istituire il ministero del Mare per consentire al nostro Paese di poter valorizzare quell'economia che deriva appunto dalla sua collocazione geografica, storica e sociale, dal fatto che l'Italia è nata sul mare e attorno al mare. Siamo convinti che il mare considerato come risorsa possa diventare un elemento importante della nostra economia e in questo modo difendere il nostro interesse nazionale". Lo dichiara il presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir), Adolfo Urso, senatore di Fdi.

"D'altra parte il ministero del Mare, attraverso un approccio organico, dovrà riuscire a coniugare l'esigenza del lavoro, dell'occupazione e dello sviluppo. Il tutto con ricadute positive non soltanto per la pesca ma, ovviamente, anche per il turismo balneare, la cantieristica, nautica, portualità, l'acquacoltura e pure per la stessa l'energia, visto che oggi si può ricavarla dal mare tutelando l'ambiente. Il ministero del Mare sarà l'innovazione principale nell'architettura ministeriale del governo guidato da Giorgia Meloni", conclude Urso.