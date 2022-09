"Non vedo nulla di strano se Matteo Salvini tornasse ministero dell'interno, non credo che nessuno cadrebbe dalla sedia neppure dall'Europa. Dopodiché, decideranno il prossimo presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica". Lo dice il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti, a "Omnibus" su La7. "Credo sia uno dei punti qualificanti della Lega al governo e penso che lo chiederà con piena legittimità: decideranno gli equilibri di coalizione e non Toti", conclude Toti