"Il nostro partito non è legato alle poltrone a tutti i costi e il gesto di uno dei suoi fondatori, Gaetano Quagliariello, di rinunciare a un seggio sicuro (già attribuito a lui come era naturale in quanto coordinatore del nostro partito) poiché fuori dal suo territorio lo dimostra in modo concreto. Un gesto importante, né scontato, né dovuto. L’impegno che Quagliariello ha profuso in questi anni merita in sé un plauso. Anche se il Parlamento perderà una delle sue figure più preparate, sono certo che il suo lavoro per il Paese proseguirà, così come il suo progetto di dare una casa ai moderati a cui stiamo lavorando insieme. Ovviamente il suo grande senso delle istituzioni, legato all'importanza di rappresentare il territorio, sarà la stella polare del nostro operato anche nelle scelte che prenderemo in futuro Spero che il gesto sia in qualche modo di ispirazione e insegnamento a tutti coloro che, complice una legge elettorale che poco premia merito e impegno, ritengono un collegio blindato un diritto e non un mezzo per servire il territorio che si rappresenta".

Lo scrive in una nota Giovanni Toti, presidente di Italia al Centro e governatore della Liguria.