“Rachele Scarpa non si smentisce. Non le è bastato definire Israele ‘un regime di apartheid’, ora vorrebbe ribaltare i principi dei nostri padri costituenti perché ‘dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l’unico sostentamento per le persone’. Un’affermazione a dir poco gravissima. Vorremmo ricordare alla candidata del Pd l’art. 1 della nostra Costituzione. Le parole dell’esponente Dem sono un affronto per tutti quei ragazzi che non hanno un lavoro. La Lega ha proposte concrete e costruttive per il loro futuro. Sono queste le proposte progressiste per i giovani?".

Lo dichiara il deputato della Lega Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani del partito.