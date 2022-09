"Con l’avvento della globalizzazione, all’inizio degli anni Duemila, c’è stata una richiesta di protezione da parte della popolazione alla quale la sinistra non è riuscita a dare una risposta. La sinistra si è fatta trascinare rincorrendo la nuova egemonia neoliberista. Per questo dico che il mercato e la logica del profitto non possono essere la guida quando si parla di scuola o sanità. Perché così non si ricuce la frattura tra cittadini e politica che è evidente”. Lo ha detto Roberto Speranza, leader di Articolo uno, alla festa del Fatto Quotidiano.