"La sinistra è divisa in due tre quattro fronti, stiamo già pensando a come organizzarci dopo la vittoria, per la prima volta nella storia sono contento che potremo avere nell'Isola un risultato a due cifre". Lo dichiara Matteo Salvini, segretario della Lega, a margine del Meeting di Rimini. "Noi in Sicilia abbiamo candidato i siciliani, a Ragusa i ragusani e a Palermo i palermitani, programmi e listino nei prossimi due giorni, sarò in Sicilia il 30 e il 31 e ci tornerà per il solito processo" aggiunge.