“Questa destra è pericolosa per i diritti, per l’economia e anche per la salute. L’abbiamo visto, purtroppo, durante la pandemia. Salvini, nella sua continua ricerca di un consenso che andava riducendosi fortemente, ha più volte strizzato l’occhio ai no vax. L’attacco di oggi al ministro Speranza, e al suo ottimo lavoro al ministero, non è solo normale dialettica da campagna elettorale ma il tentativo di mostrarsi vicino a posizioni antiscientifiche e anti vaccini. Va ricordato che le scelte fatte in pandemia dal ministro della Salute sono state suggerite dal comitato tecnico scientifico composto da illustri scienziati, e non poteva che essere così. È grazie a queste scelte che stiamo uscendo dalla pandemia. Non vorrei mai un ministro della salute più attento ai sondaggi, e agli umori del momento, che alle indicazioni degli esperti e della comunità scientifica”.

Lo dichiara Paolo Siani, deputato Pd e candidato alla Camera nel collegio uninominale circoscrizione Campania 1.