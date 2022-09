“Il tema della criminalità organizzata è drammaticamente assente dalla campagna elettorale. Come se la mafia non fosse più un’emergenza del Paese. Invece le mafie non solo sono presenti sul territorio, ma anche pronte a impossessarsi delle risorse del Pnrr. Sono in questo momento ad Ercolano, città importante della Campania, dove ho toccato con mano come qui la camorra abbia perso grazie all’intenso lavoro dell’amministrazione guidata dal Partito democratico che ha messo al centro della sua azione la promozione della cultura, come con la realizzazione del museo Mav. Ho visto i negozianti del No Pizzo. Mentre prima la città era soffocata dalla camorra, oggi invece rinasce e cresce proprio senza la presenza della malavita. Questo è un esempio virtuoso che va raccontato alle altre città del Sud e del Nord. Per affrontare il distacco dei giovani dalla politica occorre sì parlargli, ma soprattutto ascoltarli di più. E dovrebbe farlo in particolare il Partito democratico che ha molto puntato su di loro con la legge per il voto dei 18enni al Senato, con le liste elettorali aperte alla loro partecipazione e con un programma che punta molto su lavoro, ambiente e transizione ecologica, temi molto cari ai giovani”.

Così il pediatra e deputato del Pd, Paolo Siani, candidato per il centrosinistra nel collegio uninominale circoscrizione Campania 1, intervistato da Radio Immagina.