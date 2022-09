“In questi giorni si stanno moltiplicando gli attacchi delle destre al Pnrr. Chi lo vuole ridiscutere, chi afferma che va ripensato, chi propone di modificarlo. Intanto fa sorridere amaramente che coloro chi si affannano intorno al Pnrr siano gli stessi che non hanno fatto nulla o, peggio, hanno contrastato il percorso difficile per ottenere dall’Europa queste importanti risorse. Ma ciò che più deve farci preoccupare è che il bersaglio grosso delle destre, nascosto dietro il fumo delle dichiarazioni, è quello di sottrarre ai cittadini del Sud gli investimenti stanziati nel Pnrr proprio per rilanciare il tessuto economico e sociale del Mezzogiorno d’Italia. Il Partito Democratico è impegnato affinché questo scippo sia scongiurato”.

Così il deputato dem, Paolo Siani, candidato nell’uninominale del collegio circoscrizione Campania 1.