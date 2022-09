"Il fatto che Berlusconi debba ricordare che c'è un voto moderato significa che non c'è più il centrodestra ma c'è solo la destra ed è rappresentata, lo abbiamo anche visto ieri plasticamente, da Salvini e soprattutto dalla Meloni". Così Debora Serracchiani, presidente dei deputati Pd. "Quindi - ha aggiunto l'ex governatrice del Friuli - crediamo che quei moderati purtroppo in quella destra non ci siano più. Dispiace ma sono evidentemente solo rappresentati dal Partito democratico e dal centrosinistra".