Sono stati riaperti i seggi elettorali in Italia per la seconda giornata di votazioni per le Europee e per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio della Regione Piemonte, oltre che dei sindaci e dei Consigli di oltre 3.700 Comuni, tra cui Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Potenza, Campobasso, Pescara, Bergamo, Caltanissetta e Vibo Valentia. Si vota dalle 7 alle 23. Dopo la chiusura dei seggi, inizierà lo spoglio per le Europee, mentre dalle 14 di lunedì comincerà lo spoglio per le amministrative.