"Io penso che la flat tax che propone la destra sia un capolavoro di ingiustizia sociale, perché nell’idea di abbassare le tasse a tutti, c’è anche l’idea di abbassare le tasse ai ricchi e questo lo pagano sempre i poveri, perché meno tasse alle persone più facoltose vuol dire meno servizi a chi non si può permettere di affittare un piano del San Raffaele per curarsi”. Lo ha dichiarato, a Lapresse, Elly Schlein, vice presidente della Regione Emilia-Romagna e candidata alle elezioni del 25 settembre per il centrosinistra.