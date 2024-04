“Nel 2006, la sinistra si unì con un’alleanza che andava da Turigliatto al Partito repubblicano per contrastare Berlusconi. Allora avevano un leader, Romano Prodi. Oggi il campo largo è lontano ma non illudiamoci, un’alleanza di scopo prima o poi verrà realizzata. Manca il leader, è vero. Ma facciamo attenzione. E non perdiamo di vista il fatto che la nostra forza risiede nella piattaforma di valori condivisi in cui ci ritroviamo”. Così il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani, nell’intervento di apertura del Consiglio nazionale azzurro a Roma.