“Prendiamo atto con piacere che in caso di vittoria alle comunali di Savona del candidato del centrodestra Angelo Schirru, il vicesindaco sarà Pietro Santi. Riconosciamo in lui la garanzia del presidente Toti e il peso delle quasi 1300 preferenze personali ottenute. Con un peso equivalente di voti, in caso di vittoria di Angelo Schirru al ballottaggio la Lega potrà quindi contare sulle deleghe alle partecipate, al bilancio, alle politiche giovanili, al commercio e allo sviluppo economico”.



Lo dicono in una nota i senatori della Lega Francesco Bruzzone, commissario Lega città di Savona, e Paolo Ripamonti, commissario provinciale Lega Liguria.