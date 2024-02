La Sardegna "non è e non sarà mai un laboratorio o sede di test nazionali". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, stamani in visita al mercato di via Quirra a Cagliari, ribadendo che domenica "c'è in gioco il futuro di questa terra che cerca il riscatto dopo cinque anni di governo Solinas", "talmente disastroso" che se n'è accorta anche la destra e che ha cambiato "all'ultimo il candidato".