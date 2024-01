Il candidato alla presidenza della Regione Sardegna, Paolo Truzzu, ha delineato la strategia della sua campagna elettorale in un'intervista a "Libero", esprimendo ottimismo e sottolineado il suo desiderio di concludere il mandato da sindaco. Truzzu indica che Fratelli d'Italia lo ha scelto per arginare il ritorno di Soru e critica l'ex-presidente Solinas per problemi di comunicazione. Riguardo alla sua classifica come sindaco, Truzzo ha affermato di essere più strategico nel rapporto con istituzioni ed enti locali e respingendo la classifica del "Sole 24 Ore" come un semplice sondaggio.

Parlando del futuro di Cagliari, Truzzo ha poi evidenziato la sua dedizione al rispetto delle regole e menziona le sfide legate all'autonomia differenziata, i costi energetici elevati e altri problemi come lo spopolamento dei paesi e la denatalità. Infine, ha affrontato temi come i trasporti pubblici e le infrastrutture nella regione.