“Raffica di arrivi a Ventimiglia, dove la presenza di immigrati sta creando caos e problemi anche ai volontari che non riescono a garantire un’assistenza adeguata. È il risultato del disastro di Pd e 5Stelle che hanno cancellato i Decreti sicurezza”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

“Non vedo l’ora – aggiunge – che la Lega torni a occuparsi di sicurezza e immigrazione, per garantire regole, difesa dei confini e accoglienza dignitosa per chi scappa veramente dalla guerra. Presto sarò ancora in Liguria: il 25 settembre gli italiani faranno sentire la propria voce”.