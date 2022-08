"Sono convinto non solo che il centrodestra possa vincere ma che all'interno del centrodestra la Lega possa prendere un voto in più di tutti gli altri per essere la forza trainante che porterà l'Italia al posto che merita". Così Matteo Salvini, leader della Lega, in un comizio a Bari. "Adesso c'è una squadra compatta di centrodestra, dove c'è anche sana competizione interna ma siamo d'accordo sull'idea d'Italia che vogliamo", ha aggiunto.