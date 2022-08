"L'aria che sento è buona, c'è voglia di chiarezza, certezze, serietà. Il centrodestra è in vantaggio di almeno 15 punti rispetto alla sinistra il ché non vuol dire che la vittoria sia scontata ma sono felice di come la gente stia accogliendo la Lega nelle piazze di tutta Italia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento Marinella di Sarzana nello spezzino.