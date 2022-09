Gli imprenditori al Nord, in Veneto e Lombardia, sono rimasti sconcertati dalla caduta del governo Draghi. La Lega non può accorgersi ora delle conseguenze irresponsabili di quel gesto sconsiderato. E attribuire oggi a Draghi l'incapacità di decidere non fa i conti con la realtà e cioè che Lega, FI e M5S, nel mezzo di una delle peggiori crisi di sempre, hanno dimissionato un esecutivo autorevole che stava sostenendo il Paese.

Le cose bisogna dirle con chiarezza: chi ha mandato a casa il governo Draghi, ora gli chiede sforzi straordinari e nel frattempo blocca anche il decreto aiuti bis in Parlamento che contiene 17 miliardi di aiuti a imprese e famiglie solo per piantare una bandierina elettorale. L'emergenza è sotto gli occhi di tutti e lo era anche il 20 luglio. Lo dico a chi oggi fa il responsabile e lungimirante. Il superbonus è uno strumento importante e i crediti vanno sbloccati in modo serio, risolvendo la questione della responsabilità in solido e togliendo dall'incertezza decine di migliaia di famiglie e imprese. Noi siamo pronti a farlo ma qualcuno, come il M5S, preferisce non trovare l'accordo per mettere a segno un punto in campagna elettorale. Lo ha detto Alessia Rotta, candidata del Pd a Verona, a l'Aria che Tira su La7.