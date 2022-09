"Io sono ottimista sul risultato e penso che alla fine il lavoro che stiamo facendo pagherà. Saremo determinanti nel prossimo Parlamento come lo siamo stati nella legislatura passata. Questo gioco sui numeri non ci appassiona ma siamo consapevoli che parlare di contenuti è più difficile che fare manifesti sul rosso e il nero o continuare a parlare alla pancia degli italiani con promesse mirabolanti. In cuor nostro continueremo a proporre concretezza e soluzioni e, ripeto, sono certo che questa strategia pagherà".

Lo dice in un'intervista oggi a Il Dubbio, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

"Nel caso vincesse il centrodestra - spiega Rosato - staremo all'opposizione del governo Meloni e saremo diversi dall'opposizione di Conte e di Letta. Ma lavoriamo perché a palazzo Chigi continui a sedere Mario Draghi, che è molto più capace di chiunque altro si stia candidando a guidare il Paese" aggiunge.